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شاهد..وباء الإنتهاكات في البحرين

السبت ١٨ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٤٥ بتوقيت غرينتش

ناقش برنامج نقطة تواصل التقرير الحقوقي البذي وثقته جمعية الوفاق البحرينية في مؤتمرها الذي عقتدته هذا الاسبوع والذي اتى تحت عنوان وباء الإنتهاكات.

العالم - نقطة تواصل

بالفعل انه زمن الامراض المصتعصية على الشفاء وجائحة كورونا التي غزت الأرض هي ابرز مثال على ذلك.

وينتشر وباء من نوع آخر تعاني منه شعوب مضتطهدة في ظل أنظمة استبدادية ديكتاتورية وهو وباء الإنتهاكات على مختلف الصعدة.

وباء الانتهاكات، هذا العنوان اختارته جمعية الوفاق البحرينية في مؤتمرها الذي عقتدته هذا الاسبوع والذي اتى تحت عنوان وباء الإنتهاكات، تقرير حقوقي وثق من العام 2019 الى هذا العام 2021 أبرز الإنتهاكات الا انسانية والحقوقية التي قام بها نظام البحرين.

و أطلقت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية تقريرها تحت عنوان وباء الإنتهاكات بشأن إنتهاكات حقوق الإنسان منذ عام 2019 حتى منتصف عام 2021 .

و أبرزما رصده التقرير: الأحكام القضائية (مجموع الأحكام تجاوز الـ9 آلاف عام)، الإحتجاجات السلمية (أكثر من 3437) المداهمات الغير قانونية( أكثر من 6694 مداهمة) و20068حالة اعتقالات تعسفية من بينهم 1716 طفلًا و300 امرأة، وهذا غيض من فيض الانتهاكات الا انسانية التي يرتكبها نظام البحرين.

هذه الارقام الفضيعة التي تبين حجم الأزمة الحقوقية التي يعاني منها شعب البحرين.

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