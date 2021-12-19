السودان..حمدوك يبدي رأيه بمبادرات التوافق الوطني في بلاده

العالم - السودان

جاء ذلك في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية على "تويتر"، يوم السبت، قال فيها إنه ظل يعمل من أجل التوافق الوطني منذ مبادرة "الطريق إلى الأمام" وخارطة الطريق، التي تم الإعلان عنها في 15 أكتوبر الماضي.

ولفت إلى أن تلك المبادرات شملت خلية الأزمة (6 + 1) التي اقترحها في 18 أكتوبر، وحتى الاتفاق السياسي في 21 نوفمبر الماضي.

وأعلن البرهان في الـ 25 أكتوبر الماضي حالة الطوارئ في البلاد وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.

وانتهت فترة حكم المجلس الذي شكله مدنيون وعسكريون لإدارة البلاد خلال مرحلة انتقالية بعدما تم إسقاط النظام السابق لــعمر البشير في 2019، لكن في الـ 21 نوفمبر الماضي، وقّع البرهان و حمدوك اتفاقا سياسيا جديدا يقضي بعودة حمدوك لرئاسة الحكومة بعد نحو شهر من عزله.