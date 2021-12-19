القوى الوطنية الليبية تطالب بإجراء الانتخابات في موعدها

العالم - ليبيا

واستنكرت القوى الوطنية الليبية أمس السبت، خلال اجتماعها في بنغازي والمتكونة من الأحزاب السياسية والاتحاد الوطني لعمال ليبيا والنقابات المنضوية تحت شرعيته ومنظمات المجتمع المدني والنشطاء والأعيان والحكماء، “كل محاولات عرقلة وإفشال الانتخابات الرئاسية والتشريعية وفق اشتراطات خارطة الطريق وقرار مجلس الأمن رقم 2570 لسنة 2021، التي تشكل المخرج الوحيد للأزمة الليبية، وإنهاء صراع الشرعيات”، وفقاً لما ذكرته “بوابة إفريقيا” الإخبارية أمس.

وشددت القوى الوطنية في ليبيا على “حق الليبيين في تقرير مصيرهم من خلال عقد انتخابات حرة ونزيهة ومتزامنة وفق تواريخها المحددة لاختيار من يمثلهم في السلطة التشريعية والتنفيذية القادمة في سبيل الوصول إلى السلام المستدام والاستقرار والوئام المجتمعي، وتحقيق التنمية والعدالة والإعمار والازدهار”.

ودعت الليبيين إلى التظاهر والعصيان المدني حتى تحقيق المطالب الشرعية وإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في موعدها وحسب خارطة الطريق المعدة من قبل.

وتأتي مطالبة القوى المدنية الليبية بالالتزام في موعد الانتخابات تزامناً مع احتمال تأجيلها خاصة مع غياب المناخ الذي يسمح بتنظيمها، بسبب انتشار السلاح، وتنمر المليشيات والمرتزقة، ورفض أطراف ليبية معروفة، التنازل عن مكاسبها السياسية والاقتصادية، التي أضحت الانتخابات تهدد بنسفها.