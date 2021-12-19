رئيس موريتانيا يعلق على علاقات الشراكة بين القارة الأفريقية وتركيا

العالم - موريتانيا

جاء ذلك في كلمة له خلال مشاركته في قمة الشراكة الإفريقية التركية المنعقدة يوم أمس بإسطنبول، حسب وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية.

وأوضح ولد الغزواني أن "اختيار مواضيع الزراعة والتعليم والصحة للقمة كان موفقا ونابعا من حاجة الجانبين إلى تطوير التعاون والتبادل في هذه المجالات الحيوية".

ولفت إلى أن موريتانيا تولي عناية خاصة لهذه المجالات الحيوية، وتعكف على تحقيق إصلاحات جوهرية فيها.

وأضاف أن التعليم يعد الركيزة الأساسية لتطوير اقتصاد البلدان الإفريقية، وأن موريتانيا وعيا منها لذلك، احتضنت مؤخرا قمة خاصة حول التعليم في الساحل.

وأشاد الغزواني بعمق ومتانة العلاقات الأخوية التي تربط بين موريتانيا وتركيا وحرصهما على تعزيز التعاون بينهما خدمة لشعبيهما الشقيقين.

وأضاف أن موريتانيا تبذل جهودا حثيثة لتحقيق التنمية والأمن في القارة الإفريقية وفي منطقة الساحل على وجه الخصوص.

واستضافت إسطنبول القمة الثالثة للشراكة التركية الإفريقية بين يومي 16 و18 ديسمبر/كانون الأول الجاري.