أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الأحد 19 ديسمبر 2021

اطلاعات ..

- القوات اليمنية المشتركة تحقق تقدما سريعا في المناطق الحدودية جنوب السعودية

جام جم ..

- السعودية والإمارات وأمريكا وبريطانيا تدعو لوقف لإطلاق النار في مأرب لتفادي هزيمة وشيكة كبرى

ابرار ..

- كبير المفاوضين علي باقري لا يستبعد أن تكون جولة المفاوضات المقبلة في فيينا جولة أخيرة

سياست روز ..

- مؤشرات بعد الجولة السابعة من مفاوضات فيينا تدل على إذعان أوروبي لمطالب إيران

ابتكار ..

- جنرالات في الولايات المتحدة يحذرون من خطر إنزلاقها في حرب أهلية بعد الإنتخابات الرئاسية المقبلة

ايران ..

- روسيا تطرح مقترحات لخفض أجواء التوتر مع الناتو حول أوكرانيا محذرة من توسعه نحو الشرق

جمهوري اسلامي ..

- الصين وروسيا تعبران عن أملهما في توصل جولة المفاوضات المقبلة في فيينا لإتفاق

جوان ..

- حركة أنصار الله اليمنية تقول لا لإقتراح غربي عربي لوقف إطلاق النار بمأرب لكونه صوريا

خراسان ..

- تفاقم الأزمة الإقتصادية في تركيا وإستمرار وتيرة إنخفاض سعر صرف الليرة مقابل العملات الدولية

قدس ..

- حكومة طالبان تتحدث عن شن طائرات مسيرة مجهولة هجمات على مناطق في شرق أفغانستان

كيهان ..

- السلطات المصرية تطرد السفير الإماراتي بعد إتهامه بالتورط بتهريب آثار تاريخية

آفتاب يزد..

- نتائج إستطلاعات بأمريكا تعكس عدم رغبة الأمريكيين في عودة ترامب للبيت الأبيض ولا ببقاء بايدن

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم الأحد

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رسالت ..

صحيفة رسالت كتبت في مقالها ( لعبة الكونغرس ضد إيران ).. ليس من باب الصدفة ابدا ان يعمد الكونغرس الامريكي باغلبيته الديمقراطية الى فرض المزيد من اجراءات الحظر ضد بلادنا خلف مبررات مفبركة بالتزامن مع استمرار مفاوضات فيينا الخاصة باحياء الاتفاق النووي .. ( إن من الخطأ أن يتصور أحد بأن الكونغرس في واد وإدارة بايدن في واد آخر بشأن هذه المفاوضات , فهناك تنسيق مشترك) لتصعيد الضغوط على بلادنا في هذه المفاوضات بغية اقحام قضايا لا ترتبط بالموضوع النووي في اي اتفاق تتمخض عنه في مسار احياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 . كما ان تحرك الكونغرس الاخير يتسهدف دعم ذريعة ادارة بايدن في معرض رفضها تقديم ضمانات لايران بشان عدم تكرار الانسحاب الامريكي من الاتفاق النووي وذلك عبر الايحاء بان هناك عقبات قانونية تحول دون تقديم مثل هذه الضمانات , وهي ذريعة ترفضها بلادنا جملتا وتفصيلا .

جوان ..

في مقالها الذي يحمل عنوان ( الناتو يخلي ظهر أوكرانيا ) كتبت صحيفة جوان... هناك تغيير ملحوظ في اللهجة الامريكية ولهجة حلف الناتو بشكل عام ازاء الاجواء الساخنة بين روسيا واوكرانيا، ( فإدارة بايدن لوحت بعقوبات قاسية على روسيا لكنها نفت وجود أي توجه لإرسال قوات إلى أوكرانيا) والبلدان الاوروبية الرئيسية في حلف شمال الاطلسي الناتو لوحت بدورها بورقة العقوبات ضد روسيا في حالة شنها هجوما على اوكرانيا في تاكيد ضمني على عدم ارسال قوات . وليس هذا فحسب بل ان القوى الغربية بما فيها امريكا تركت الباب مؤاربا لبدء مباحثات مع روسيا . ويبدو واضحا بان حلف الناتو لايريد الانزلاق في حرب مفتوحة مع روسيا من اجل اوكرانيا في نهاية المطاف , ومن جانبها تلقت موسكو هذه الرسالة الاطلسية وردت بمقترحات تطالب بضمانات بعدم ضم حلف الناتو لجمهوريات سوفيتية سابقة ومن بينها اوكرانيا في عضويته وبعدم تسليح الاخيرة , كما قدمت موسكو مقترحات بشأن الازمة في اقليم مونباس بشرق اوكرانيا ذو الاغلبية السكانية من اصول روسية .

اطلاعات ..

سلطت صحيفة اطلاعات الضوء على تصريحات خطيرة ادلى بها رئيس الوزراء الباكستاني , وجاء في تقرير الصحيفة ( عمران خان لايستبعد حربا نووية مع الهند ).. وجه رئيس الوزراء الباكستاني انتقادات صريح للساسات التي تنتهجها الهند مقابل بلاده واصفا هذه السياسات بالاستفزازية.. عمران خان قال في تصريحاته التي تزامنت مع اجراء الهند تجربة على صاروخ نووي جديد، (إن إحتمال إندلاع حرب نووية بين باكستان والهند سيبقى مطروحا بإنتهاج حكومة حزب بهاراتيا جاناتا بنيودلهي لسياسات إستفزازية ) ووصف عمران خان الاوضاع في الجزء الخاضع للسيادة الهندية من كشمير بانها مزرية في ظل القمع الهندي مضيفا ان الاجراءات القمعية الهندية حولت كشمير الى سجن كبير .

سیاست روز... صحيفة سياست روز كتبت عن زيارة الامين العام للامم المتحدة للبنان اليوم في مقالها ( غوتيريش ضيف على لبنان ).. ( لا أحد يتوقع ان يلوح غوتيريش بعصا سحرية لحل أزمات لبنان المعقدة ولكن بإمكانه على الأقل إيجاد أرضية تدفع بإتجاه حلها) ان ازمات لبنان السياسية والاقتصادية ترتبط بوجود خلافات بين القوى السياسية من جانب وبوجود تدخلات من نظم عربية ومن قوى غربية في شؤونه , تدخلات تستخدم اياد داخلية واساليب ضغوط اقتصادية ومالية على لبنان لفرض سياسات هذه القوى، وهنا يستطيع غوتيريش العمل على وضع حد لضغوط المؤسسات المالية الدولية على لبنان كخطوة قدتكون مقدمة للحد من الازمات الاقتصادية بلبنان وبالتالي لايجاد ارضيات تفاهم داخلي بعيدا عن الضغوط المالية والاقتصادية الموجهة من الخارج .

سیاست روز...

صحيفة سياست روز كتبت عن زيارة الامين العام للامم المتحدة للبنان اليوم في مقالها ( غوتيريش ضيف على لبنان ).. ( لا أحد يتوقع ان يلوح غوتيريش بعصا سحرية لحل أزمات لبنان المعقدة ولكن بإمكانه على الأقل إيجاد أرضية تدفع بإتجاه حلها)، ان ازمات لبنان السياسية والاقتصادية ترتبط بوجود خلافات بين القوى السياسية من جانب وبوجود تدخلات من نظم عربية ومن قوى غربية في شؤونه , تدخلات تستخدم اياد داخلية واساليب ضغوط اقتصادية ومالية على لبنان لفرض سياسات هذه القوى، وهنا يستطيع غوتيريش العمل على وضع حد لضغوط المؤسسات المالية الدولية على لبنان كخطوة قدتكون مقدمة للحد من الازمات الاقتصادية بلبنان وبالتالي لايجاد ارضيات تفاهم داخلي بعيدا عن الضغوط المالية والاقتصادية الموجهة من الخارج .

كيهان ..

في تقريرها ( خبر غير سار لأردوغان ) كتبت صحيفة كيهان ... لا يبدو ان هناك نهاية قريبة في الافق لمتاعب الرئيس التركي رجب طيب اردوغان هذه الايام، فالى جانب انزلاق تركيا في ازمة اقتصادية خانقة بسبب سياساته الاقتصادية التي تصر على خفض سعر الفائدة المصرفية وتفجير ه÷ه السیاسات لاحتجاجات واسعة ضد اردوغان.. ( جاءت الضربة الثانية من الإتحاد الأوروبي بإعلان اللجنة الوزارية عن مواصلة تجميد مفاوضات إنضمام تركيا لعضويته ) ولم تكتف هذه اللجنة بذلك بل طرحت بعض الاسباب التي تقف وراء قرارها بالقول ان تركيا تبتعد بشكل متسارع ومستمرعن المعاير الاوروبية في العديد من المجالات وانها مازالت غير مؤهلة للانضمام لعضوية الاتحاد الاوروبي . كما انتقد البيان الاوروبي تدخل تركيا عسكريا في العديد من بلدان المنطقة فی اشارة لتأرجح مواقف اردوغان والى حد تصعيد الاجواء مع بلدان في الاتحاد الاوروبي نفسه .