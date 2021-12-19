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بالصور.. أصغر بـدر في 2021 يزين سماء مصر والعالم العربي!

بالصور.. أصغر بـدر في 2021 يزين سماء مصر والعالم العربي!
الأحد ١٩ ديسمبر ٢٠٢١ - ١٠:٢٢ بتوقيت غرينتش

رصدت عدسة الكاميرات ، اليوم  صورا لـ قمر البدر لهذا الشهر، والذى يمثل أبعد وأصغر قمر بدر لعام 2021 . 

العالم - منوعات

كان القمر على مسافة 405,932 كيلومتر ، ما يعني أنه أبعد بمسافة 48,470 كيلومتر عن أقرب وأكبر قمر بدر لهذا العام - البدر العملاق - في مايو الماضي لذلك سيكون حجمه الظاهري أصغر بحوالي 14 % وأقل إضاءة بحوالي 30 % وسيكون مشاهدا طوال الليل.

القمر أشرق من الأفق الشرقي الشمال الشرقي بالتزامن مع غروب الشمس ومساره عبر السماء سيحاكي المسار الظاهري لشمس شهر يونيو حيث يسلك المسار المرتفع حيث ستكون الشمس بعد ستة أشهر.

وسيلعب القمر البدر شمال الدائرة القطبية الشمالية دور شمس منتصف الليل في يونيو.

ويحدث العكس في خطوط العرض الجنوبية البعيدة حيث سيظل القمر البدر تحت الأفق مثل الشمس في يونيو تماماً.

القمر البدر سيصل إلى أعلى نقطة في السماء عند منتصف الليل في كبد السماء مباشرة وسيغرب بالأفق الغربي الشمال الغربي مع شروق شمس اليوم الأحد.

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بالصور.. أصغر بـدر في 2021 يزين سماء مصر والعالم العربي!بالصور.. أصغر بـدر في 2021 يزين سماء مصر والعالم العربي!بالصور.. أصغر بـدر في 2021 يزين سماء مصر والعالم العربي!بالصور.. أصغر بـدر في 2021 يزين سماء مصر والعالم العربي!بالصور.. أصغر بـدر في 2021 يزين سماء مصر والعالم العربي!

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