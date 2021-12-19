الجيش واللجان يقتربان من السيطرة على بلدة حدودية مع السعودية

العالم - اليمن

وأفاد مصدران عسكريان، بأن المعارك محتدمة بين قوات هادي وقوات أنصارالله في جبهة اليتمة، التي تتبع إداريا مديرية خب والشعف، كبرى مديريات الجوف.



وأضافا دون الكشف عن هويتهما، أن قوات أنصارالله اقتربت من مركز بلدة اليتمة الاستراتيجية، بعدما تمكنت في الأيام الماضية من السيطرة على عدد من المناطق والمواقع الاستراتيجية في محيط البلدة القريبة من الحدود مع المملكة.



وكانت قوات الجيش واللجان الشعبية سيطرت على جبل حبش الاستراتيجي والهضبة والمحمضة والقرن في مديرية برط العنان، بعد أيام من السيطرة على جبل قشعان الاستراتيجي في المديرية ذاتها، في أقصى شمال محافظة الجوف، ودون أي قتال.



وأشار المصدر العسكري ذاته إلى أن الجيش واللجان الشعبية تمكنوا من السيطرة على بلدة اليتمة، بعدما انسحبت قوات هادي من بعض المواقع، ومنها جبلا قشعان وحبش الاستراتيجيان، حيث دارت معارك شرسة بين الطرفين في سوق اليتمة.



وبحسب المصدر، فإن المعارك تدور حاليا على بعد نحو كيلو متر واحد من قلب بلدة اليتمة، وتحديدا في منطقة الحشيفا.



وتحتل منطقة اليتمة أهمية استراتيجية، حيث تقع بالقرب من الشريط الحدودي مع المملكة، فضلا عن الطريق الدولي الذي يمر بها، والذي يصل محافظة الجوف، بمنفذ البقع البري، شرق محافظة صعدة، شمالا، والذي يقابله منفذ الخضراء في نجران، جنوبي السعودية.