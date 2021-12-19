الاحتلال الأمريكي يدخل رتلا محملا بمعدات لوجستية إلى الحسكة 

العالم-سوريا

ونقلت سانا عن مصادر محلية من ريف اليعربية أن رتلاً مؤلفاً من 27 آلية منها شاحنات محملة بحاويات مغلقة ومغطاة وبرادات وعدد من الصهاريج دخل عبر معبر الوليد غير الشرعي قادماً من شمال العراق وتوجه بحماية سيارات تقل مسلحين من ميليشيا (قسد) إلى قواعدها غير الشرعية في ريف الحسكة.

وفي إطار دعمها لقواعدها وسرقة مقدرات البلاد من ثروات باطنية ومحاصيل زراعية رئيسية كالقمح والقطن أخرجت قوات الاحتلال الامريكي أمس رتلاً من 90 صهريجاً محملة بالنفط السوري المسروق من آبار تسيطر عيها بالتعاون مع ميليشيا (قسد) باتجاه الأراضي العراقية عبر معبر الوليد غير الشرعي.