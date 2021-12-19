وفود البيضاء وشبوة ومأرب تؤكد وقوفها الى جانب الجيش واللجان

العالم- اليمن

وخلال الاستقبال الذي حضره وكيلا محافظة صنعاء أبو نجوم المحاقري ويحيى الكول أكد رئيس مجلس التلاحم القبلي الشيخ ضيف الله رسام، أن القبيلة اليمنية أثبتت أصالتها وتلاحمها من خلال وقوفها بحزم وقوة ونبذ الفرقة والخلافات و التفرغ لمواجهة العدوان ومرتزقته.

وأوضح أهمية الزيارة في تعزيز اللُحمة الوطنية والتأكيد على الاستمرار في الصمود والاستعداد للمواجهة حتى تطهير الوطن من الغزاة، معتبراً الزيارة رسالة للعدوان بأن الشعب اليمني صفاً واحداً وتحت راية وقيادة واحدة للدفاع عن الوطن.

بدوره أكد مدير مديرية سنحان وبني بهلول مجاهد عايض أهمية تبادل الزيارات بين أبناء القبائل اليمنية لترسيخ مبادئ الأخوة والتلاحم وتوحيد الصفوف والإمكانيات لمواجهة العدوان ومرتزقته ونبذ الفرقة والخلافات التي يراهن عليها العدو ويسعى لنشرها في أوساط المجتمع.

ودعا من تبقى من المغرر بهم للعودة إلى أحضان الوطن أخوة للجميع معززين مكرمين آمنين.

من جهتهم رحب مشايخ وأبناء سنحان بوفود قبائل المحافظات، مؤكدين أن جميع القبائل اليمنية تقف صفا واحدا في مواجهة العدوان ومقاومة الغزاة والمحتلين ومرتزقتهم حتى تحقيق النصر.

ودعوا إلى مواصلة الثبات والصمود ورفد جبهات العزة و الكرامة بالمال والرجال فيما أشاد أبناء شبوة ومأرب والبيضاء، بحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، معبرين عن سعادتهم بهذه الزيارة التي بددت الصورة التي رسمها العدوان ومرتزقته عن الأوضاع في المناطق الحرة.

وأشاروا إلى ما تشهده المحافظات الحرة من أمن واستقرار، مؤكدين استعدادهم بذل الغالي والنفيس في سبيل الله والوطن ووقوفهم صفا واحدا لمواجهة العدوان ورفد جبهات العزة و الكرامة بالمال والرجال.

ودعوا من تبقى في صف العدوان للعودة إلى حضن الوطن والمشاركة في تحرير ما تبقى من الأراضي المحتلة من دنس الغزاة .