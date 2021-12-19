مقتل 6 أشخاص على أيدي داعش في مخيم الهول شرقي سوريا

العالم - سوريا

ويؤوي المخيم قرابة 62 ألف شخص، نصفهم عراقيون، وبينهم نحو عشرة آلاف من عائلات مقاتلي التنظيم الأجانب ممن يقبعون في قسم خاص قيد الحراسة المشددة.

ويشهد المخيم بين الحين والآخر حوادث أمنية تتضمن عمليات فرار أو هجمات ضد حراس أو عاملين إنسانيين أو جرائم قتل تطال قاطنيه.

وأحصى المرصد مقتل 6 أشخاص منذ مطلع ديسمبر على أيدي "خلايا نائمة" تابعة للتنظيم، قضى آخرهم السبت بإطلاق للنار داخل المخيم حسبما افاد موقع روسيا اليوم.

والقتلى هم رجلان وامرأة عراقيون، إضافة إلى نازحتين سوريتين وأخرى لم يحدد المرصد هويتها.

وبذلك، ارتفع عدد القتلى الذين وثق المرصد مقتلهم داخل المخيم على يد "داعش" منذ مطلع العام الحالي إلى 86 شخصا، غالبيتهم عراقيون.