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طالبان: عزلة أفغانستان السياسية ليست لمصلحة أحد

طالبان: عزلة أفغانستان السياسية ليست لمصلحة أحد
الأحد ١٩ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٢٨ بتوقيت غرينتش

قال وزير الخارجية الأفغاني بالوكالة أمير خان متقي، إن العزلة السياسية لأفغانستان ليست لمصلحة أحد.

العالم - أفغانستان

جاء ذلك في كلمة له، الأحد، خلال الدورة الاستثنائية الـ17 لاجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، حول أفغانستان، في العاصمة الباكستانية، إسلام أباد.

وطالب متقي الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية كي ترفع العقوبات عن بلاده.

وأضاف أن أفغانستان لا تشكل تهديدا على أية دولة أخرى، وأنها ترغب في تطوير علاقات جيدة مع العالم.

كما دعا متقي دول "التعاون الإسلامي" لفتح سفارات لها في كابل.

وتابع: "على الجميع أن يتقبّل بأن العزلة السياسية لأفغانستان لن تكون لمصلحة أحد. لذا على الجميع دعم الاستقرار الحالي."

وصباح الأحد، انطلقت الدورة الاستثنائية الـ17 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي بشأن أفغانستان، في العاصمة الباكستانية، إسلام أباد.

وشارك في الاجتماع ممثلو 57 دولة إسلامية إلى جانب وفود بصفة مراقبين لبحث الأوضاع الإنسانية في أفغانستان، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام باكستانية.

وانعقد الاجتماع الاستثنائي بناء على طلب السعودية بصفتها رئيسة الدورة الـ14 للقمة الإسلامية لـ"الاستجابة للأزمة الإنسانية الخطيرة التي يواجهها الشعب الأفغاني".

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