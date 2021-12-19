وزير الخارجية الايرانية يلتقي بقائد الجيش الباكستاني

العالم - ايران

وفي سياق لقاءاته الثنائية مع كبار المسؤوولين الباكستانيين اجتمع وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الايرانية، حسين أميرعبداللهيان مساء اليوم الأحد مع الجنرال قمر جاويد باجوا ، قائد الجيش الباكستاني.

وحضر اللقاء عدد من المسؤولين العسكريين والأمنيين الباكستانيين وأعضاء الوفد السياسي الايراني، بالإضافة إلى السفير محمدعلي حسيني والملحق العسكري الايراني في باكستان العقيد مصطفى قنبربور.

وناقش حسين أمير عبد اللهيان والجنرال باجوا آخر التطورات المتعلقة بالتعاون ​​الثنائي بين إيران وباكستان في المجالين الامني والحدود.

وتبادل الجانبان وجهات نظر بعضهما البعض حول الأحداث الإقليمية ، ولا سيما الوضع في أفغانستان.

التقى وزير خارجية بلادنا اليوم برئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني بعد حضوره وكلمته امام الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي حول التطورات في أفغانستان.

واستضاف قائد الجيش الباكستاني، اللواء محمد باقري رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، يوم 12 أكتوبر الجاري.