خلال أيام.. وزير الاتصالات يحذر من انقطاع الإنترنت في عموم لبنان

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وأشار القرم في بيان له إلى أن "ثلاث لاءات باتت تتحكم بقطاع الاتصالات لم يعد بمقدورنا حلها: لا اعتمادات، لا مازوت، ولا خدمة للمشتركين"، لافتا إلى أن "سنترال طرابلس - التبانة وعددا من السنترالات الأخرى توقفت بسبب نفاد المازوت".

وحذر الوزير من "خطر انقطاع الاتصال والإنترنت في الساعات والأيام المقبلة تدريجيا على كافة الأراضي اللبنانية"، وشدد على "وجوب حسم موضوع فتح الاعتماد لهيئة أوجيرو بـ350 مليار ليرة لبنانية، بعد أن كانت أقرت في مجلس النواب".

ووجه القرم نداء عاجلا إلى رئيس الجمهورية ميشال عون بـ"ضرورة حل هذا الموضوع نهائيا وتوقيع الاعتماد بصورة عاجلة لكي تتمكن أوجيرو من تلبية حاجاتها، وإلا على الاتصال والإنترنت السلام".

المصدر: روسيا اليوم عن "الوكالة الوطنية للإعلام"