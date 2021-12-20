أهم أحداث المغرب العربي في عدسة مراسلي العالم.. الجزء الأول

العالم – المغاربية

كما تطرق برنامج المغاربية في حلقة هذا الاسبوع الى تعقيدات المشهد السياسي في تونس وتدريب مراقبي الانتخابات في ليبيا. وتراجع النشاط السياسي للمعارضة في موريتانيا. وما مغزى قرار فرنسا فتح الأرشيف الاستعماري.

وقال مراسل العالم في الجزائر تعليقا على فتح فرنسا ملف الاستعمار ان فرنسا تعيش أزمة لا حدود لها وان اساس هذه الازمة هي الذاكرة الجزائرية الفرنسية. مؤكدا ان الفرنسيين دائما يتهربون من الاعتراف بجرائمهم التي يعلمها القاصي والداني فترة احتلال الجزائر.

الى ذلك وتعليقا على احداث ليبيا قال مراسل العالم في ليبيا عبد المنعم الجهيمي ان الاحداث الاخيرة في البلاد كانت مؤثرة جدا على نشاط مؤسسات المجتمع المدني العاملة ليبيا في ظل انتشار السلاح والمجموعات المسلحة. مؤكدا ان تلك المؤسسات اختصرت نشاطها على العمل التوعوي والخيري وانها لم تتدخل كثيرا في القضايا الصعبة التي يعيشها المواطن الليبي.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق لبرنامج المغاربية في جزئه الأول.