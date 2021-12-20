"ايقاف موسم الرياض" يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية

العالم - السعودية

وقد غرد الالاف على هذا الهاشتاغ ناشرين صورا ومقاطع من بعض التصرفات مؤكدين انها لا تناسب عادات وتقاليد الشعب السعودي.

وظهر في بعض هذه الفيديوهات شباب وشابات وهم يرقصون على موسيقى صاخبة وجاء في التعليق “وضع البنات والشباب في ميدل بست” و “هذا العبث لا يمثلنا”.

وأوعز المطالبون بوقف فعاليات موسم الرياض 2021 السبب الى المشاهد التي تم رصدها ضمن الفعاليات والتي اعتبروها تخالف الذوق العام ومنها الاختلاط والملابس الجريئة وغيرها.

ووجه كثير من المعلقين سهام النقد للحفلات التي تقام ضمن الموسم ومنظميه، معتبرين أنه هدر للأموال وانسلاخ عن الدين والعادات التقاليد التي ما يزال المجتمع السعودي يحتفظ بها حتى يومنا هذا.

ورأى آخرون أن تجمع الحشود الهائلة في ظل عدم انحسار خطر فيروس كورونا وما تحور عنه من سلالات جديدة ليس عملًا حكيمًا، مطالبين الجهات المعنية بضرورة وقف الفعاليات فورًا تجنبًا للعودة الى النقطة صفر فيما يتعلق بانتشار الوباء.