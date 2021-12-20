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استاذ قانون دولي: الجامعة العربية خاضعة للقوى العظمى

الإثنين ٢٠ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٩:١٨ بتوقيت غرينتش

قال استاذ القانون الدولي في الجامعة اللبنانية الدكتور حسن جوني ان الانجاز الوحيد للجامعة العربية هو انها موجودة ولم تتفكك بعد.

العالم - خاص بالعالم

وخلال مشاركته في برنامج نوافذ الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت اضاف الدكتور حسن جوني ان الكثير من القرارات التي اتخذتها جامعة الدول العربية هي معادية للدول العربية مشيرا الى دور الجامعة في الحرب ضد سورية وتقديم مقعد سورية الى المعارضة التي عاثت دمارا في هذا البلد. وأكد ان هذه الخطوة منافية لقانون الجامعة العربية. واضاف ان اسوء سياسات الجامعة العربية هي الخضوع للقوى العالمية على حساب الشعوب وقضايا الأمة.

الدكتور حسن جوني أكد ان الجامعة العربية تفتقد الى القرار السيادي وان لديها عجز كبير في اتخاذ القرارات المصيرية في المنطقة والعلم.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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