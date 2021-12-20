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الليرة التركية تهوي إلى مستوى قياسي منخفض مقابل الدولار

الليرة التركية تهوي إلى مستوى قياسي منخفض مقابل الدولار
الإثنين ٢٠ ديسمبر ٢٠٢١ - ١٠:٠٨ بتوقيت غرينتش

هوت الليرة التركية إلى مستوى قياسي منخفض مقابل الدولار، اليوم الاثنين بفعل مخاوف بشأن السياسة الاقتصادية لانخفاض أسعار الفائدة التي ينتهجها الرئيس رجب طيب أردوغان وارتفاع التضخم.

العالم-تركيا

تم تداول الليرة عند 17.2 مقابل العملة الأمريكية في الساعة 0557 بتوقيت غرينتش، قبل أن تسجل أكثر من 17.5 منخفضة من إغلاقها عند 16.4790 يوم الجمعة، بحسب رويترز.

وتراجعت العملة التركية التي فقدت أكثر من نصف قيمتها هذا العام بنسبة 6.3% وسجلت أدنى مستوى قياسي لها.

ودافع أردوغان عن سياسته الاقتصادية يوم أمس الأحد وقال إن التقلب في أسعار الصرف يجب أن يُنظر إليه على أنه هجوم على اقتصاد البلاد، مؤكدا أن التضخم، الذي وصل إلى 21.3%، سيعود إلى خانة الآحاد.

وتعطي خطة أردوغان الاقتصادية الجديدة الأولوية للتصدير والإقراض، على الرغم من أن الاقتصاديين والمشرعين المعارضين انتقدوا السياسة على نطاق واسع ووصفوها بأنها متهورة، وفق الوكالة ذاتها.

وكان الانزلاق مدفوعا بتيسير سياسة البنك المركزي بموجب برنامج أردوغان الاقتصادي غير التقليدي مع خفض أسعار الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس منذ سبتمبر/أيلول، مما يجعل الليرة التركية أقل جاذبية للمستثمرين والمدخرين.

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