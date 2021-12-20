المشاط يفتتح معرض الشهداء القادة

العالم - اليمن

وأكد رئيس حكومة الإنقاذ الوطني الدكتور عبد العزيز بن حبتور خلال الفعالية أن الشهداء القادة سجلوا ملاحم عظيمة ووضعوا للشعب اليمني مكانة على مستوى محيطنا العربي والإسلامي، مضيفا: بفضل تضحيات الشهداء ينعم شعبنا بالانتصارات الكبيرة على أعداء الوطن.

وقال بن حبتور: استطاع الشعب اليمني الصمود بإمكاناته المتواضعة وغير المتكافئة مع قوى العدوان ببركة دماء الشهداء، مشددا على أن التضحيات التي يبذلها اليمن هي ما استعاد مكانة الإنسان اليمني وتاريخ البلاد المليء بالإنجازات العظيمة عبر التاريخ.

وأضاف: العدو ما يزال يراهن على كسر إرادة الإنسان اليمني لكن ذلك المستحيل بعينه وتضحيات الشهداء تؤكد هذه الحقيقة وتجددها، مشيرا إلى أن الشهداء تركوا مآثر تستحق التوثيق وفيها الكثير من الدروس التي ستعبئ الجماهير والأجيال في مختلف المراحل.