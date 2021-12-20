حاجز للجيش السوري يعترض 5 مدرعات للاحتلال الاميركي بريف الحسكة

العالم - سوريا

وأوضح الزميل حسام زيدان قائلا، بان حاجزا للجيش السوري اعترض في قرية تل الذهب بريف القامشلي الجنوبي بريف الحسكة 5 مدرعات تابعة للاحتلال الأمريكي ومنعها من المرور وأجبرها على التراجع.

وكان الجيش السوري قد اعترض أول امس السبت رتلا آخر لآليات قوات الاحتلال الأمريكي مؤلفا من 5 آليات عسكرية حاولت العبور من قرية منسف تحتاني بريف تل تمر شمال غرب الحسكة، وأجبره على التراجع ايضا ومغادرة المنطقة.

واعترض الجمعة الماضية أهالي قريتي تل الذهب والصالحية بريف الحسكة رتلين لقوات الاحتلال الأمريكي وأجبروهما على التراجع والمغادرة.