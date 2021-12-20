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بلجيكا توافق على بدء تطعيم الأطفال ضد فيروس كورونا

بلجيكا توافق على بدء تطعيم الأطفال ضد فيروس كورونا
الإثنين ٢٠ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠١:٤٠ بتوقيت غرينتش

وافقت سلطات الصحة في بلجيكا، اليوم الاثنين على البدء في تطعيم الأطفال بين سن 5 و11 عاما ضد فيروس كورونا.

العالم - أوروبا

وقالت السلطات إن التطعيم موصى به بقوة للأطفال الذين يعانون من حالات تجعلهم أكثر عرضة لمضاعفات كوفيد-19.

وستتم دعوة أولئك الأطفال لتلقي لقاحاتهم كأولوية قبل نهاية الشهر الجاري.

ووافق مشرعو الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي على جرعة مخفضة من لقاح فايزر- بيونتيك للاستخدام في الفئة العمرية 5-11 عاما.

هذا وشددت الحكومة القواعد في المدارس والحضانات، حيث قدمت مواعيد العطلات المدرسية وطلبت من الأطفال من سن 6 سنوات فأكبر ارتداء الكمامات، لمواجهة ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة بالفيروس الذي حصد بالفعل 27900 روحا في البلاد

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