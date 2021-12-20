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وسط توتر شديد داخل سجون الاحتلال

مكتب إعلام الأسرى: طعن ضابط إسرائيلي داخل سجن نفحة

مكتب إعلام الأسرى: طعن ضابط إسرائيلي داخل سجن نفحة
الإثنين ٢٠ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٤:١٣ بتوقيت غرينتش

طعن أحد ضباط إدارة سجون الاحتلال، مساء اليوم الاثنين، داخل سجون الاحتلال ردًا على الهجمة القمعية الشرسة والانتهاكات والاعتداءات بحق الأسيرات داخل السجون.

العالم ـ فلسطين

وأفاد مكتب إعلام الأسرى أن أحد ضباط إدارة سجون الاحتلال طُعن داخل سجن نفحة، وسط توتر شديد يسود داخل سجون الاحتلال وحالة استنفار في صفوف الأسرى.

وأضاف: عملية الطعن في سجن نفحة تأتي انتقامًا للأسيرات في سجن الدامون وبطلها أحد أسرى قطاع غزة.

وأكد: حذرنا مرارًا بأن الاعتداء على الأسيرات خط أحمر لن يمر دون عقاب ونحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن الأحداث داخل السجون.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن الضابط الذي تعرض للطعن في سجن نفحة أصيب بالرأس ولا تفاصيل أخرى عن حالته الصحية.

وجاءت عملية الطعن تزامنًا مع تحذيرات من الهيئة القيادية العليا لأسرى حماس من محاولة إدارة سجون الاحتلال للتغطية على جريمتها بإعادة الأخوات الأسيرات المعزولات لأقسامهن.

وقالت الهيئة القيادية العليا لأسرى حماس: "تحاول إدارة سجون الاحتلال من خلال إعادة الأخوات الأسيرات المعزولات لأقسامهن وإعادة الأوضاع لما كانت عليه، التغطية على جريمتها النكراء ومحاولة للتستر على أفعالها القبيحة ولمنع تحرك الشارع وقيادة المقاومة".

وأضافت الهيئة في بيان لها: "خطوة إدارة السجون تأتي في إطار التغطية على الجريمة، والتخفيف من ردة الفعل داخل السجون وخارجها".

وحذرت من محاولة إدارة سجون الاحتلال خلط الأوراق وتضليل الرأي العام، مشددة "الأمر أكبر من عودة الأسيرات بعد امتهان كرامتهن والاعتداء عليهن، والمسألة لدينا تحتاج لردة فعل تساوي حجم الجرم والاعتداء".

وتعرضت الأسيرات خلال الأيام الماضية لسلسلة من القمع والعزل والانتهاكات الجسيمة على يد وحدات القمع والسجانين.

وكانت قد أفادت مصادر مطلعة على أوضاع الأسيرات أن قوات القمع في سجن الدامون اعتدت على الأسيرات بالضرب والسحل، وإحدى الأسيرات أغمى عليها من الضرب الوحشي، كما نزع جنود الاحتلال الحجاب عن عدد من الأسيرات أثناء الاعتداء عليهنّ من قبل قوات القمع وسحلهنّ من الرقبة.

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