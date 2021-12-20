الاوروبيون كانوا متفرجين فقط على نقض اميركا للاتفاق النووي

العالم - ايران

جاء ذلك خلال لقاء السفير الالماني في طهران "هانز اودو موتزل"، اليوم الاثنين، مع محد دهقان مساعد الرئيس الايراني ؛ حيث تباحث الجانبان في شتى القضايا ذات الاهتمام المشتركة بما في ذلك مستقبل المفاوضات النووية.

واكد دهقان، ان رؤية الحكومة الايرانية قائمة على تنمية العلاقات وتعزيز الاتصال مع شتى دول العالم؛ متطلعا الى تعزيز التعاون مع المانيا ايضا.

واضاف قائلا : نحن نريد لدولة المانيا باعتبارها شريكة اوروبية قوية، ان تحافظ على استقلالها ولا تتاثر بالنزعات الاحادية الاميركية، لتصبح لاعبة مؤثرة في المجتمع الدولي.

وصرح مساعد رئيس الجمهورية : لقد سعينا في وقت سابق من خلال التزامنا الاحادي الجانب بالاتفاق النووي تبديد قلق المجتمع الدولي، كما نتطلع اليوم في ضوء بدء مهام الحكومة الالمانية الجديدة، لتعزيز دور الاروبيين والتوصل الى اتفاق جيد بين الاطراف.

وشدد على ان، ايران لا تريد امتلاك السلاح النووي اطلاقا؛ منتقدا صمت اوروبا على حيازة الكيان الصهيوني لهذا النوع من السلاح.

وفي جانب اخر من تصريحاته، تطرق دهقان الى الوضع الراهن داخل افغانستان، مؤكدا ان اميركا واوروبا لا تستطيعان انكار دورهما في حدوث ذلك و وصول طالبان الى سدة الحكم.

واضاف، ان المطلوب من اوروبا والولايات المتحدة اليوم، تسخير كافة الطاقات بدل اطلاق الشعارات فقط، لدعم الشعب الافغاني ومساعدة اللاجئين من رعايا هذا البلد في جميع الدول.

الى ذلك، اكد السفير الالماني في طهران، ان بلاده باعتبارها دولة غير نووية تبذل جهدها لتسهيل عملية التوصل الى اتفاق شامل وعلاقات مستقرة بين الدول.

وتطلع "مودول" خلال اللقاء مع مساعد الرئيس الايراني، الى تحقيق نتائج ايجابية عبر الجولة الثامنة من المفاوضات النووية بين طهران ومجموعة 4+1، والتي ستبدا بعد عطلة راس السنة الميلادية 2022