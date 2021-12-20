شاهد..قناة العالم تلتقي بالاسيرة المحررة بشرى الطويل

العالم - مراسلون

ليست المرة الاولى التي تقضيفيها بشرى سنوات في الاعتقال وقد تكون من اكثر الاسيرات الفلسطينيات معرفة بتفاصيل الاسر والامه ومعناته، وتحديدا للنساء اللواتي اصبحن فريسة لادارة السجون الاسرائيلية والتي تستفرد بهن باجراءات قمعية تصل الى جريمة حرب.

خلال الساعات الماضية تعرضت الاسيرات الفلسطينيات في سجن الدامون لعدوان من ادارة السجون الاسرائيلية، تمثل بضربهن بشكل مبرح وبسحلهن مما ادى الى اصابة عدد منهن بجروح، ولم تكتف ادارة السجون بذلك بل عمدت الى عزل ثلاثة منهم في زنازين انفرادية كنوع من العقوبة لرفض الاسيرات القبول باجراءات جديده قررت ادارة السجون اضافتها للاجراءات السابقة.

الاسيرات في سجون الاحتلال يتعرضن لذات الاجراءات التي يتعرض لها الاسرى من الرجال وفي بعض الاحيان تكون اقسى.

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