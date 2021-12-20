حماس تبارك عملية الطعن بحق ضابط إسرائيلي بسجن نفحة

العالم ـ فلسطين

أكد مكتب إعلام الأسرى لحركة حماس أن الحركة تحمل إدارة سجون الاحتلال كامل المسؤولية عن مجريات الأحداث داخل السجون.. وما جرى من قبل الأسرى رد فعل طبيعي على جريمة الاعتداء والتنكيل بالأسيرات.

هذا وطعن أحد ضباط إدارة سجون الاحتلال، مساء اليوم الاثنين، داخل سجون الاحتلال ردًا على الهجمة القمعية الشرسة والانتهاكات والاعتداءات بحق الأسيرات داخل السجون.

وباركت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة عملية الطعن وحملت الاحتلال كامل المسؤولية عن حياة الأسرى، ودعت لإعلان حالة الطوارئ والاستنفار التام انتصارا للحركة الأسيرة.

وصرحت جمعية واعد للأسرى أن الحركة الأسيرة تؤكد أن الاحتلال وضباط سجونه سيدفعون ثمن أي حماقة قد ترتكب بحق أسرى سجن نفحة.

يُشار إلى أن إدارة سجن الدامون، اعتدت على الأسيرات بالضرب، ومنعتهن من الاستحمام لمدة ثلاثة أيام، بعد قطع الكهرباء، وجرى نقلهن من الغرف بشكل تعسفي.

كما نزعت إدارة السجون حجاب عدة أسيرات مع سحلهنّ من الرقبة، وقامت بعزل ممثلات الأسرى مرح باكير في زنازين سجن الجلمة، وشروق دويات في زنازين سجن جلبوع مع الأسيرة منى قعدان، وفق مصادر داخل السجون.