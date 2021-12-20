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شاهد بالفيديو مظاهرات في بنغازي رفضاً لتأجيل الانتخابات

الإثنين ٢٠ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٣٢ بتوقيت غرينتش

شهدت مدينة بنغازي الليبية، مساء اليوم الاثنين ، مظاهرات رافضة لفكرة تأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المزمع عقدها في ٢٤ من ديسمبر الجاري ،مطالبين بإقامتها في موعدها المحدد.

العالم _ افريقيا

حيث شارك في المظاهرات الرافضة لفكرة تأجيل الانتخابات عدد من النشطاء والمراشحين للانتخابات عن المدينة وبعض الاهالي، على اعتبار أنها ستمثل أملاً لهم في إنهاء حالة الحرب والوصول إلى حكومة مستقرة ومنتخبة.

كما شدد المتظاهرون على أهمية أن تلتزم كافة الأطراف السياسية الليبية ببنود مخرجات الحوار السياسي الليبي والتزامها بما نصت عليه خارطة الطريق، خاصةً في ملف الانتخابات المقبلة.

من جهته، دعا 17 مرشحاً للانتخابات الرئاسية الليبية،المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إلى تزويدهم بتفسيرات لأسباب عدم إجراء الاقتراع في الموعد المحدد، مما يشكل اعترافاً ضمنياً بأن ليبيا لن تشهد انتخابات رئاسية في 24 ديسمبر.

وتحاول ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011 تجاوز عقد من الفوضى اتسم خلال السنوات الأخيرة بوجود قوى متنافسة في شرق وغرب البلاد.

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