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القاهرة ترفض تعليق واشنطن على أحكام قضائها

القاهرة ترفض تعليق واشنطن على أحكام قضائها
الثلاثاء ٢١ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٤٧ بتوقيت غرينتش

اعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد حافظ، إن التعليق على الأحكام الصادرة عن القضاء المصري أمر غير مناسب، وذلك بعدما عبرت واشنطن عن خيبة أملها لأحكام بالسجن صدرت بحق نشطاء مصريين.

العالم - مصر

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية، اليوم الثلاثاء، عن حافظ قوله "ليس من المناسب إطلاقا التعليق بأي شكل أو التطرق إلى أحكام تصدر من القضاء، تنفيذا لقوانين، واستنادا لأدلة وأسانيد دامغة وقاطعة، في إطار مسار قضائي عادل ونزيه ومستقل"، وفقا لرويترز.

وشدد حافظ على أنه لا يجوز تناول مثل تلك المسائل القضائية، في أي أطر سياسية، أو ربطها بمسار العلاقات بين البلدين، لما ينطوي عليه ذلك من تعقيدات غير مبررة.

وقضت محكمة مصرية بسجن الناشط البارز علاء عبد الفتاح خمس سنوات، بعد إدانته بتهمة نشر أخبار كاذبة، وحُكم كذلك على المدون محمد إبراهيم والمحامي محمد الباقر بالسجن أربع سنوات لنفس الاتهامات.

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القاهرة ترفض تعليق واشنطن على أحكام قضائها