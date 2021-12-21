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أوغلو: قد ندير مع قطر 5 مطارات في أفغانستان

أوغلو: قد ندير مع قطر 5 مطارات في أفغانستان
الثلاثاء ٢١ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٤٨ بتوقيت غرينتش

صرح وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو بأن بلاده قد تدير بطريقة مشتركة خمسة مطارات في أفغانستان مع قطر بعد محادثات في الدوحة وكابل.

العالم - تركيا

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الماليزي سيف الدين عبد الله، قال إن وفدا يتألف من خبراء سيسافر أولا إلى الدوحة ثم إلى أفغانستان لمناقشة تشغيل مطار حامد كرزاي الدولي في كابل.

وأشار رئيس الدبلومماسية التركية إلى أن الوفدين التركي والقطري سيقدمان مقترحات مشتركة للحكومة المؤقتة التي تقودها طالبان في أفغانستان والتي ستتم مناقشتها يوم الأربعاء.

وكانت شركتان تركية وقطرية قد وقعتا اتفاقية مشتركة لتشغيل خمسة مطارات في أفغانستان، وليس فقط مطار كابل.

وقال وزير الخارجية التركي في هذا الشأن: "سندير المطارات بالاشتراك مع قطر إذا كانت الظروف مواتية".

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أوغلو: قد ندير مع قطر 5 مطارات في أفغانستان

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