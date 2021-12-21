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الهند نشرت أول بطارية من صواريخ "إس-400" قرب باكستان

الهند نشرت أول بطارية من صواريخ
الثلاثاء ٢١ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٩:١٥ بتوقيت غرينتش

قالت وكالة ANI للأنباء، إن الهند نشرت أمس الاثنين أول بطارية من منظومات الدفاع الجوية الصاروخية الروسية "إس -400" (تريومف) في ولاية البنجاب الغربية المتاخمة لباكستان.

العالم - أسيا والباسفيك

ونقلت الوكالة، عن مصدر مطلع: "تم نشر أول بطارية إس -400 في قطاع البنجاب. ومنظومات الدفاع الجوي الصاروخية هذه، قادرة على صد التهديدات الجوية من جانب باكستان والصين".

في وقت سابق من هذا الشهر، قال نائب وزير الخارجية الهندي هارش شرينغلا، إن روسيا بدأت بتوريد منظومات "إس -400" (تريومف) إلى بلاده.

خلال زيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى الهند في أكتوبر عام 2018، تم توقيع عقد حول توريد 5 منظومات "إس -400" (تريومف) إلى هذه الدولة، بقيمة 5.43 مليار دولار.

وأثارت الصفقة، استياء واشنطن، التي تهدد بفرض عقوبات على الدول التي تستورد الأسلحة والمعدات العسكرية الحديثة من روسيا، وفقا لقانون CAATSA (مواجهة أعداء أمريكا من خلال العقوبات).

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