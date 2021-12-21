شاهد.. السفير حسن إيرلو شهيد حصار العدوان على اليمن

العالم - خاص العالم

وأضاف عامر خلال اتصال هاتفي مع قناة العالم الإخبارية بمناسبة استشهاد السفير الإيراني في اليمن حسن إيرلو بسبب اصابته بفيروس كورونا أن الشهيد إيرلو شارك الشعب اليمني معاناته وحصاره وآلامه حتى تأثر ودفع في نهاية المطاف حياته ثمناً للحصار الذي لم يسمح له بالخروج الا في اللحظات الأخيرة بعد ان اصبحت حالته الصحية حرجة.

وأكد عامر على أن الشهيد إيرلو كان يحاول ان يخفف من معاناة الشعب اليمني وله دور بارز في مشاريع انسانية في دعم بعض المستشفيات في صنعاء.

واعلن المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة صباح اليوم الثلاثاء عن استشهاد سفير إيران في اليمن متاثرا باصابته بمرض كورونا .

وقال خطيب زادة إن الشهيد حسن إيرلو ، الذي كان يعاني من اعراض بسبب القصف الكيمياوي الذي تعرض له اثناء الحرب المفروضة على ايران، أصيب بمرض كورونا في مكان مهمته ، وبسبب التعاون المتأخر لبعض الدول ، عاد للأسف إلى البلاد في ظروف غير مواتية ورغم كل الاجراءات العلاجية لتحسين استهشد صباح اليوم الثلاثاء .