تركيا تضيف الدرهم الإماراتي للتداول الرسمي

العالم - تركيا

وقالت وكالة الأناضول الرسمية إن البنك المركزي أصدر قرارا يقضي بإضافة عملتي الدرهم الإماراتي والمانات الأذربيجاني الجديد على نظام العملات الأجنبية المتداولة.

وبذلك يرتفع عدد العملات الأجنبية المتداولة لدى البنك المركزي التركي إلى 22 عملة.

ومساء أمس الاثنين، تحسنت الليرة التركية وهوت أمام الدولار إلى ما دون 15 عقب قرارات للرئيس رجب طيب أردوغان بشأن اتخاذ إجراءات لمنع التدهور.

واتخذ أردوغان سلسلة من الخطوات قال إنها ستخفف من عبء العملة المتدهورة على الأتراك، فيما تعهد بالمضي قدما في سياسة أسعار الفائدة المنخفضة.

وأكد أردوغان أن الإجراءات ستضمن ألا يضطر المواطنون إلى تحويل الليرة إلى عملة أجنبية بسبب انهيار الليرة، بما في ذلك الوعد بضمان الودائع.

وقال: "نقدم بديلا ماليا جديدا للمواطنين الذين يريدون تخفيف مخاوفهم الناجمة عن ارتفاع أسعار الصرف عند تقييم مدخراتهم"، مؤكدا أنه و"مع تخفيضات أسعار الفائدة، سنرى جميعًا كيف سيبدأ التضخم في الانخفاض في غضون أشهر".

وقد ارتفعت الليرة نحو 10% بعد إعلان أردوغان، حيث تم تداولها عند 14.90 مقابل الدولار في الساعة 18:31 بتوقيت غرينتش.

يأتي ذلك بعدما هوت الليرة التركية، صباح أمس إلى مستوى قياسي منخفض مقابل الدولار، حيث سجلت الليرة أمام الدولار أكثر من 17.5 منخفضة من إغلاقها عند 16.4790 يوم الجمعة.