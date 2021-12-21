هزة ارضية تضرب الجزائر العاصمة

العالم - الجزائر

وحسب المركز الوطني لرصد الزلازل، فقد سجلت هزة أرضية صباح اليوم الثلاثاء، عند الساعة 7 و39 دقيقة حسبما نشر موقع قناة النهار الجزائرية، اليوم الثلاثاء.

كما وصلت درجة الهزة لـ2.4 درجات على مقياس ريختر، وحدد مركزها بـ 1 كيلو متر جنوب غربي بوزريعة، في ولاية الجزائر.

وقالت وحدات الحماية المدنية لولاية الجزائر، إنه "لم يتم تسجيل أي خسائر مادية أو بشرية".

وأكد موقع "فولكانو ديسكفري" المتخصص برصد الظواهر الطبيعية وقوع الهزة، وتحدث عن الزلازل التي تشهدها الجزائر، حيث نشر اليوم الثلاثاء: "خلال الثلاثين يومًا الماضية، تعرضت الجزائر لثلاثة زلازل بلغت قوتها 4.0 ريختر أو أكثر، و31 زلزالًا تتراوح شدّتها بين 3.0 و4.0 ريختر، و268 زلزالًا بين 2.0 و 3.0 ريختر، وكان هناك أيضًا 76 زلزالًا أقل من 2.0 درجة لا يشعر بها الناس عادةً".