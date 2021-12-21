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وزير الخارجية اليمني يبعث تعازيه للشعب الايراني

وزير الخارجية اليمني يبعث تعازيه للشعب الايراني
الثلاثاء ٢١ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٤٤ بتوقيت غرينتش

بعث وزير الخارجية اليمني هشام شرف بتعازيه الحارة الى الحكومة والشعب الايراني باستشهاد السفير الايراني لدى اليمن حسن ايرلو.

العالم - اليمن

وقال شرف: "نبعث بتعازينا الحارة للشعب الإيراني قيادةً وشعباً في وفاة سفير الجمهورية الإسلامية في إيران لدى بلدنا ونشعر بالحزن العميق لرحيله".

وأضاف: "لقد كان للسفير الإيراني حسن إيرلو بصمات في التفاعل مع مظلوميتنا ونقل صوتنا ومظلوميتنا ونشكره على خدماته وما قدمه دبلوماسيا لـليمن".

وأعلن المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة اليوم استشهاد السفير الإيراني لدى اليمن (حسن ايرلو) متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وقال خطيب زادة إن الشهيد حسن إيرلو، الذي كان يعاني من اعراض بسبب القصف الكيمياوي الذي تعرض له اثناء الحرب المفروضة على ايران، أصيب بمرض كورونا في مكان مهمته، وبسبب التعاون المتأخر لبعض الدول، عاد إلى البلاد للأسف في ظروف غير مواتية ورغم كل الاجراءات العلاجية لتحسين حالته، استشهد صباح اليوم الثلاثاء.

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