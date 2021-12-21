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دمشق وموسكو تبحثان البنود المدرجة على جدول أعمال اجتماع أستانا

دمشق وموسكو تبحثان البنود المدرجة على جدول أعمال اجتماع أستانا
الثلاثاء ٢١ ديسمبر ٢٠٢١ - ١٠:٣٩ بتوقيت غرينتش

عقد وفد الجمهورية العربية السورية برئاسة معاون وزير الخارجية أيمن سوسان اجتماعاً مع الوفد الروسي برئاسة المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرنتيف في إطار الاجتماع السابع عشر بصيغة أستانا الذي افتتح في العاصمة الكازاخية نور سلطان اليوم.

العالم-سوريا

وجرى خلال اللقاء استعراض البنود المدرجة على جدول أعمال الاجتماع حيث أكد سوسان أن الاحتلالين الأميركي والتركي وسياساتهما التخريبية بما فيها الإجراءات القسرية أحادية الجانب اللاشرعية هي السبب الأساسي في معاناة السوريين وإطالة أمد الأزمة وذلك في محاولة لإعاقة توطيد الاستقرار في سوريا.

وشدد سوسان على أهمية ممارسة أقصى الضغوط على النظام التركي لإرغامه على تطبيق مخرجات عملية أستانا والتفاهمات مع الجانب الروسي ووضع حد للوجود التركي اللامشروع في سوريا.

وفيما يخص المساعدات الإنسانية شدد سوسان على موقف سوريا المبدئي الرافض لإدخال المساعدات عبر الحدود وخصوصاً أن القوى الغربية لم تلتزم بتعهداتها بموجب القرار 2585 مؤكداً استمرار الدولة السورية بتقديم المساعدات لمحتاجيها دون أي تمييز.

من جانبه جدد لافرنتيف التأكيد على رفض روسيا لكل ما من شأنه المساس بسيادة ووحدة الأراضي السورية وأهمية العمل المشترك لمواجهة سياسات بعض الدول الغربية التي تسعى لاستغلال الوضع الإنساني بما في ذلك الاستمرار في فرض الإجراءات القسرية لخدمة أجنداتها.

وفيما يخص العملية السياسية عبر الجانبان عن تطابق وجهات النظر بينهما حول رفض محاولات التدخل الخارجي في عمل لجنة مناقشة الدستور.

وانطلقت في العاصمة الكازاخية نورسلطان صباح اليوم أعمال الاجتماع السابع عشر للمحادثات في إطار صيغة أستانا حول سوريا ويستمر يومين.

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