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قوات الاحتلال تعتقل 3 أطفال وأحد حراس الأقصى

قوات الاحتلال تعتقل 3 أطفال وأحد حراس الأقصى
الثلاثاء ٢١ ديسمبر ٢٠٢١ - ١٢:٥٠ بتوقيت غرينتش

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 3 أطفال وأحد حراس المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة.

العالم - فلسطين

وأفادت مراسلتنا، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأطفال أمير البزلميط، وأمير السلايمة، وحمزة الجعبري، وتتراوح أعمارهم بين (12-13 عامًا) من راس العامود وسلوان جنوب المسجد الأقصى، لأنهم رفعوا العلم الفلسطيني قرب مسجد قبة الصخرة.

واعتقلت قوات الاحتلال حارس المسجد الأقصى فادي عليان، عقب الاعتداء عليه بالضرب المبرح عند باب حطة أحد أبواب الأقصى، كما اقتحمت منزله في بلدة العيسوية وعبثت بمحتوياته.

كما اعتدت قوات الاحتلال على والدة الأسير مدحت العيساوي خلال اقتحام منزله في بلدته العيسوية شمال شرق المسجد الأقصى وأجرت فيه عمليات تفتيش واسعة وحطمت محتوياته.

يذكر أن الأسير العيساوي تحرر من الأسر منذ 4 أشهر فقط وأعادت سلطات الاحتلال اعتقاله منذ أيام.

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