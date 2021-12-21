أمين عام الناتو: نعتزم عقد لقاء مع الجانب الروسي بأقرب وقت من العام المقبل

العالم ـ أوروبا

ولفت إلى أن "أي حوار مع ​روسيا​، يجب أن يحترم المبادئ الأساسية، التي يقوم عليها الأمن الأوروب"، مشيرًا إلى "أننا نعتزم عقد لقاء مع الجانب الروسي، في أقرب وقت من العام المقبل".

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​، أن "روسيا قلقة من مناورات ​حلف شمال الأطلسي​ "الناتو"، قرب حدودها، ونشر الدرع الصاروخية الأميركية في شرق ​أوروبا​"، لافتًا إلى أن "روسيا تريد ضمانات أمنية قانونية طويلة الأمد، من قبل الغرب، وليس وعودًا شفهية.

وتعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالرد عسكريا - تقنيا إذا لم يضع خصومه الغربيون حدا لسياستهم العدائية على خلفية التوتر المتزايد حول أوكرانيا.