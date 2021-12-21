سلامي: أداء منظومات بحرية الحرس تجسيد لذروة الازدهار

العالم - إيران

وأدلى اللواء سلامي بهذا التصريح اليوم الثلاثاء على هامش مناورات الرسول الأعظم (ص) – 17، المقامة حاليا في شواطئ الخليج الفارسي والمنطقة البحرية العامة جنوبي البلاد.

وأضاف قائد الحرس الثوري: لقد شاهدنا في اليوم الثاني لهذه المناورات، تحليقا خاصا للطائرات المسيرة التي أصابت أهدافها بكل دقة وبمسافات مختلفة، فضلا عن الصواريخ البالستية الجديدة وصواريخ كروز التي تمكنت من رصد وتدمير أهدافها المحددة بدقة.

ولفت إلى أن من ميزات الدورة الحالية لمناورات الرسول الأعظم (ص) -17 الدقة البالغة للمنظومات المستخدمة، بما في ذلك الطائرات المسيرة المزودة بأحدث التقنيات عند إصابة أهدافها والمعدة لتغيير المديات المختلفة، وقدرتها على تنفيذ عمليات متزامنة.