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الجزائر...توقيف 4 مغاربة في عين الدفلى

الجزائر...توقيف 4 مغاربة في عين الدفلى
الثلاثاء ٢١ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٤٤ بتوقيت غرينتش

ذكرت صحيفة "النهار" الجزائرية يوم الثلاثاء أن قوات الأمن تمكنت من توقيف أربعة مغاربة مشبوهين في ولاية عين الدفلى.

العالم-الجزائر

وأفادت صحيفة "النهار" نقلا عن مصادرها بأن المغاربة الأربعة كانوا من دون وثائق ولا يحوزون على رخص عمل، وكانوا على متن سيارة داخل مدينة عين الدفلى.

وأضافت أن المغاربة الأربعة كانوا كثيري التنقل بين خميس مليانة وعين الدفلى.

وأوضحت أنه تم اقتياد الموقوفين الأربعة إلى مقر الأمن من أجل معرفة سبب تواجدهم بالجزائر والجهة التي كانت تأويهم.

وفي سياق آخر، تمكنت الشرطة القضائية بخميس مليانة في ولاية عين الدفلى، من اعتقال مروج للمخدرات يبلغ من العمر 29 سنة، يقيم بمدينة مليانة.

كما تم حجز كمية من المخدرات تقدر بـ 19 غرام، إضافة إلى كمية من الأقراص المهلوسة ومبلغ مالي من عائدات ترويج هذه السموم.

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الجزائر...توقيف 4 مغاربة في عين الدفلى

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