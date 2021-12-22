بايدن زعلان على بينيت

العالم - الاحتلال

وأفاد تقرير صحفي بأن الرئيس الأميركي يرفض إجراء محادثات حول الشأن الإيراني مع بینیت.

وكشفت القناة أن مكتب بينيت يحاول تنيسق إجراء مكالمة هاتفية مع بايدن، غير أن البيت الأبيض لم يرد على الطلب الإسرائيلي حتى هذه اللحظة.

وفي سياق متصل، وصل مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان امس إلى تل أبيب في زيارة عمل تستمر يوما واحدا لمناقشة المشروع النووي الإيراني.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن المسؤول الأمريكي التقى رئيس کیان الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس، وسيلتقي رئيس الوزراء ووزيري جيش الاحتلال والخارجية اليوم الأربعاء.