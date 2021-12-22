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شاهد: جرائم الامريكيين لا تعد ولا تحصى بافغانستان

الأربعاء ٢٢ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٤٣ بتوقيت غرينتش

هذه هي اخرُ جرائمِ الأمريكيين في أفغانستان.. هذا المنزلُ الواقع شمالَ مطار كابل والذي تعرّض لضربةٍ من طائرةٍ أمريكية قبلَ رحيلِهم.. الضربة أتت تحتَ ذريعة مهاجمة داعش ولكنّ الحقيقةَ مرةٌ فقد قتل الأمريكيون هنا عشرةَ 10 مدنيين بما في ذلك ستةُ أطفال.

العالم- مراسلون

ليست أفغانستان وحدها بل سوريا والعراق كانوا شركاء رغم عدم وجود حدود تجمعهم، بتقاسم اكثر من 50 الف غارة جوية نفذتها القوات الامريكية، كما ذكرت تقارير لوزارة الدفاع الامريكية نشرتها صحيفة النيويورك تايمز ضد هذه البلدان.

ولكن شعوب هذه البلاد كانت الضحية ودفعوا الثمن غاليا دماء للألاف من المدنيين الذين ذهبوا ضحية هذه الغارات.

أفغانستان كان لها أكثر نصيبا من هذه الغارات التي حرصت الولايات على ابقائها مسببيها بعيداً عن يد العدالة بقت دون محاسبة قضائية في كثير من المعاناة والاسى للأسر الأفغانية.

وافاد مراسل العالم، بأن 20 عاما من الحضور الأمريكي في أفغانستان ورغم كل ما صرفته من مبالغ طائلة بحجة محاربة الإرهاب لكنها خرجت فارغة الأيدي من هنا بل ارتكبت جرائم وانتهاكات بحق المواطنين لن ينساه الأفغان ولاتعاقب من قبل المجتمع الدولي والإنساني.

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شاهد: جرائم الامريكيين لا تعد ولا تحصى بافغانستان