الاسيرات الفلسطينيات في خطر، والسفير الإيراني يذهب ضحية معاناة اليمن

هذا وقالت مصادر فلسطينية ان الاسير يوسف المبحوح قام بطعن سجان اسرائيلي انتصارا للاسيرات الفلسطينيات.

في الفيديو التالي مشاهد عن بعض معاناة الاسيرات الفلسطينيات في السجون الاسرائيلية، وهو اقل ما يمكن رؤيته عن الاوضاع التي تعيشها تلك الاسيرات.

الاسيرات خط احمر والاسيرات في خطر هاشتاغات ترندنغ على مواقع التواصل تضامنا مع المعتقلات في السجون الاسرائيلية.



ضمن هذا الهاشتاغ نقرأ تغريدة "لبهائي راغب شراب" الذي كتب. اسيراتنا قبل الخطوط وبعد الخطوط وفوق الخطوط الحمراء. اسيراتنا شرف البيوت وعرق الجباه ونبض القلوب في كل بيت لهن سلام ولهن دعاء. يفرج الله عنهن يثبتهن وينصرهن على السجان العدو اللدود.



تغريدة أخرى من "ياسر" الذي تحدث عن الاسير يوسف المبحوح وما قام به انتقاما للاسيرات: هذا هو الي المفروض تعملوله هاشتاغ وتتغنوا ببطولته. الأسر ما منعه ياخذ حق الاسيرات. تسلم ايدك والبطن الي حملك.

اخيرا مع "نور عودة" التي كتبت.: مالك حامد بدمٍ يغلي في عزله الانفرادي، مالك الذي لا يسمح أن ينام الثأر ليلة، هذه المرة كان يوسف المبحوح سبّاقاً للثأر وفاءً لنهج مالك، وفاءً للحرائر، الآن يوسف يعيش كل أصناف العذاب.

الناشطون تداولوا الكثير من الصور تضامنا مع الاسيرات. في هذا الرسم عنوان عريض. مش ارقام. ارض، اسرى، شهداء.

في الرسم الاخر تصوير للعمل البطولي للاسير يوسف المبحوح وهنا كتب بالدم الاسيرات خط احمر.. ولا فناء بثائر.

وفي موضوع آخر، منتخب الجزائر بطل كأس العرب لكرة القدم. الفوز لم يكن للجزائر والجزائريين فقط. بل لفلسطين ولكل الشعب الفلسطيني. من قبل ميدان الانتصار الجزائري اعلام فلسطين رفرفت عاليا وتحية خاصة من مدرب الجزائر مجيد بوقرة لاهالي فلسطين.

ما قام به لاعبو الجزائر واهدائهم الفوز لفلسطين حظي بتقدير واسع على مواقع التواصل.

هنا لدينا تغريدة من "وائل الهيثم": حفظ الله الجزائر أرضا وشعبا وقيادة وجيشا وعلما وهوية قلوبنا معكم ودماؤنا فداءكم من فلسطين لكم ألف تحية.

"رشيد بنالو" ايضا علق: انا أقول للدول والشعوب المطبعة والخائفة من مساندة فلسطين ها هي الجزائر تساند فلسطين ماديا ودبلوماسيا وترفض التطبيع علنا جملة وتفصيلا وتطرد الكيان المحتل من إفريقيا وتخسر المغرب من اجل عدائها للصهاينة فماذا حصل للجزائر مزيد من المجد الكرامة والمبادى هي اعز شيء عند الدولة والشعوب.

اما حساب "حراير البحرين" فكتب: في الوقت الذي ترفع فيه أعلام المغرب والبحرين في مسابقة ملكة جواري التطبيع في الكيان الصهيوني، ترفع الجزائر علم فلسطين من وسط ملعب كأس العرب وتلقّن الأعراب وملوكهم درسًا في العزة والكرامة. تحيا الجزائر.

هذا واعلنت ايران استشهاد سفيرها لدى اليمن حسن ايرلو بعد اصابته بفيروس كورونا وتاخر اجراءات نقله الى طهران لتلقي العلاج في الوقت المناسب.

وزارة الخارجية الايرانية قالت على صفحتها ان المتحدث باسمها سعيد خطيب زاده، اعلن استشهاد سفير طهران لدى حكومة الإنقاذ الوطني اليمنية بسبب فيروس كورونا. واضاف ان الشهيد إيرلو الذي كان أيضًا من مصابي العدوان الكيمياوي في الحرب المفروضة على إيران، أصيب بكورونا في مقر عمله.

واشارت الوزارة الى انه وبسبب التعاون المتأخر من بعض الدول عاد للأسف إلى البلاد في ظروف غير مؤاتية ورغم كل الإجراءات العلاجية لتحسين وضعه استشهد صباح اليوم.

على مواقع التواصل تعليقات عديدة حول استشهاد السفير ايرلو. "عبد القادر المرتضى" كتب هنا: تعازينا الخالصة إلى القيادة الإيرانية والشعب الإيراني العزيز وإلى أسرة السفير الإيراني لدى اليمن المغفور له حسن ايرلو، تغمده الله بواسع الرحمة، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

"عادل فروسي" بدوره علق: رحم الله السفير الإيراني حسن ايرلوا وان لله وان اليه راجعون. عاش معاناة الشعب اليمني. عاش تحت القصف.

اخيرا مع "احمد ناصر الشريف" الذي كتب: وفاة السفير الإيراني لدى اليمن حسن ايرلو رحمه الله تؤكد كذب من تخصصوا في نسج الروايات المضللة وإنه لم يكن مريضا وإنما خرج لأسباب أخرى. مثل هؤلاء يكذبون ويصدقون كذبتهم.

وفي موضوع آخر، السفيرة الاميركية في لبنان دوروثي شيا، لا تترك مناسبة الا وتستغلها لاثارة النعرات والتفرقة بين اللبنانين. شيا ظهرت من امام مطار بيروت الدولي لتعلن وصول جرعات من لقاح جونسون اند جونسون المضاد لفيروس كورونا الى بيروت.

الملفت هو ان لقاح جونسون ممنوع من الاستخدام في الولايات المتحدة ولا يحظى بتاييد واسع من اجل استخدامه ضد كورونا. كل هذا اثار انتقادات وغضبا من كلام شيا.

هنا السفارة الاميركية في بيروت نشرت هذه التغريدة وفيها. السفيرة شيا تعلن من مطار بيروت عن وصول لقاحات كوفيد من اميركا.

ردود كثيرة على السفيرة الاميركية. "هلا حداد" كتبت هنا: عرفنا من الإعلام الأميركي انو في عدد من المارينز رافضين ياخدوا اللقاح. صار عندكن فائض رح تخلص صلاحيته لهيك عم تهدونا؟

"دوري" ايضا علق: أنفسنا ومجتمعاتنا؟ مع كل الاحترام، أنتِ لستِ جزءًا من مجتمعنا. إذا كنت تريدين مساعدة المجتمع كما تتظاهرين، فافصحي عن جميع أصحاب الحسابات البنكية اللبنانية في الولايات المتحدة لنرى أين ذهبت أموالنا.

اخيرا مع "حسن" الذي علق: خلي المصارف ورياض سلامة التابعين للسفيرة شيا ومحيين من دولتها يرجعو اموال الناس واموال الدولة يلي سرقوهن بأمر منكن وافلام امريكية طويلة بلبنان ما بدنا.

الى ذلك، تسعى السعودية لاظهار وجه مختلف عالميا في محاولة لحشد تاييد وقبول لمرحلة يحكم فيها ولي العهد محمد بن سلمان. من ضمن هذه المساعي ما يعرف بموسم الرياض الذي يتضمن فعاليات ترفيهية وغيرها. ما نشر مؤخرا عن فعاليات الموسم اثار غضبا كبيرا لدى السعوديين كونه تخطى كل الحدود المسيئة لعادات وتقاليد الشعب السعودي لاسيما حجم الاسفاف الذي تشهده الفعاليات.

الناشطون السعودين اطلقوا هاشتاغ ايقاف موسم الرياض مطلب رفضا لما يقوم به رئيس هيئة الترفيه السعودي تركي ال الشيخ.

ضمن هذا الهاشتاغ نقرا تغريدة نشرتها "ريم": قلنا نبي شي زين بس موووو مثل المسخرة اللي صارت. خربتو ابو الموسم بقلة ادبكم وربي.

نختم مع "الهنوف" التي كتبت. اَعْترف. المشاهير شوهوا الموسم تخلف ورجعية الناس مبسوطة بالموسم نبي ناس راقية والرقي دايم بالاخلاق. رجاء اللي بدون اخلاق لا يجي.