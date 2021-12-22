توتال الفرنسية تستثمر في سلطنة عمان

العالم - عمان

وتشمل هذه الاتفاقيات المبرمة مع وزارة الطاقة والمعادن والتي لم يتم الإفصاح عن قيمتها، إنشاء مشروع مشترك بين شركة «توتال» (80%) وشركة «النفط الوطنية العمانية» (20%).



وتشمل الاتفاقيات اتفاقية امتياز على حقل غاز صحار. وستمتلك شركة مرسى للغاز الطبيعي المسال حصة قدرها 33.19% مع «شركة النفط الوطنية» العمانية و«شركة شل» العمانية التي ستكون المشغل.



وستنتج شركة مرسى للغاز الطبيعي المسال الغاز بهدف تطوير مصنع للغاز الطبيعي المسال في صحار لاحقاً لإنتاج وقود الغاز الطبيعي المسال البحري، وستبيع شركة مرسى للغاز الطبيعي المسال الإنتاج إلى حكومة سلطنة عمان لمدة 18 عاماً أو حتى بدء تشغيل مصنع مرسى للغاز الطبيعي المسال في صحار.



ومن المتوقع أن يصل إنتاج شركة «توتال» في هذا الحقل إلى 24000 برميل من المكافئ النفطي يومياً في عام 2023.



والمجموعة الفرنسية، ثاني أكبر شركة خاصة للغاز الطبيعي المسال في العالم، ناشطة في عمان، حيث أنتجت 39000 برميل من النفط يومياً في عام 2020. إضافة إلى النفط، فإنها تنتج الغاز الطبيعي المسال من خلال مشاركتها في مجمع الإسالة العماني للغاز الطبيعي، ووقعت العام الماضي اتفاقية تقاسم الإنتاج لاستكشاف حقل آخر.