شاهد: سفيرة جرعات الفتنة في لبنان

العالم- خاص بالعالم

الملفت هو ان لقاح جونسون ممنوع من الاستخدام في الولايات المتحدة ولا يحظى بتاييد واسع من اجل استخدامه ضد كورونا. كل هذا اثار انتقادات وغضبا من كلام شيا.

هنا السفارة الاميركية في بيروت نشرت هذه التغريدة وفيها. السفيرة شيا تعلن من مطار بيروت عن وصول لقاحات كوفيد من اميركا.

ردود كثيرة على السفيرة الاميركية. "هلا حداد" كتبت هنا: عرفنا من الإعلام الأميركي انو في عدد من المارينز رافضين ياخدوا اللقاح. صار عندكن فائض رح تخلص صلاحيته لهيك عم تهدونا؟

"دوري" ايضا علق: أنفسنا ومجتمعاتنا؟ مع كل الاحترام، أنتِ لستِ جزءًا من مجتمعنا. إذا كنت تريدين مساعدة المجتمع كما تتظاهرين، فافصحي عن جميع أصحاب الحسابات البنكية اللبنانية في الولايات المتحدة لنرى أين ذهبت أموالنا.

اخيرا مع "حسن" الذي علق: خلي المصارف ورياض سلامة التابعين للسفيرة شيا ومحيين من دولتها يرجعو اموال الناس واموال الدولة يلي سرقوهن بأمر منكن وافلام امريكية طويلة بلبنان ما بدنا.

