قطر تستثمر 10 مليارات دولار في موانئ أمريكية

العالم - قطر

ونقلت وكالة "رويترز" عن ثلاث مصادر شرق أوسطية وغربية مالية مطلعة، أن الدوحة تستهدف الاستثمار في موانئ حول الساحل الشرقي للولايات المتحدة يتوقع أن يتم تطويرها على مراحل.

وأضافت المصادر أن "الخطة في مرحلة أولية"، دون تفاصيل أكثر.

من جانبه قال مايكل فرودل، المستشار المقيم في الولايات المتحدة، وعلى دراية باستراتيجية قطر، في تصريحات لـ"رويترز": "القطريون يستعدون منذ ما يقرب من عام لجس النبض لضخ استثمارات في الموانئ الأمريكية".

وأضاف: "نعتقد أن المستثمر الذكي الذي لديه 10 مليارات دولار سيرغب في وضعها في البنية التحتية للموانئ الأمريكية في الساحل الشرقي المحرومة من الخدمات أولاً وقبل كل شيء".

وتابع أن "الساحل الغربي يحظى بكل اهتمام الحكومة الأمريكية والقطاع الخاص، بينما في الساحل الشرقي طال انتظار إدخال تحسينات عليه".

وفي السياق ذاته قال مصدر مقيم في الشرق الأوسط: إن "قطر تجري مناقشات مبكرة مع البنوك للبحث عن مساعدة في التمويل".

كما أفاد اثنان من المصادر بأن البنوك التي تم الاتصال بها تشمل "مورغان ستانلي"، و"إتش. إس. بي. سي"، و"كريدي سويس".

وفي سبتمبر الماضي، نشر موقع "miragenews" الأمريكي تقريراً وصف فيه الدوحة بأحد أبرز الشركاء الفاعلين بالنسبة لواشنطن.

وأشار الموقع إلى الارتفاع الواضح في أرقام المعاملات المالية الخاصة بالبلدين خلال الفترة الأخيرة.

وبين التقرير أن المبتغى الرئيس للولايات المتحدة في الفترة الراهنة هو الوصول بالاستثمارات القطرية إلى 45 مليار دولار في الأعوام القليلة المقبلة، وهي التي تقدر حالياً بنحو 30 مليار دولار أمريكي.