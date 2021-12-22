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لأول مرة في اليابان العثور على "أوميكرون" لدى أشخاص لم يغادروا البلاد

لأول مرة في اليابان العثور على
الأربعاء ٢٢ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٥٢ بتوقيت غرينتش

قالت سلطات أوساكا، إنه تم ولأول مرة في اليابان العثور على متحور "أوميكرون" لفيروس كورونا، لدى أشخاص لم يغادروا البلاد في الفترة الأخيرة.

العالم - أسيا والباسفيك

وذكر هيروفومي يوشيمورا حاكم المحافظة التي تحمل نفس الاسم، أنه تم تسجيل 3 حالات من هذا النوع في المدينة الواقعة في غرب اليابان.

وأضاف يوشيمورا، اليوم الأربعاء في اجتماع اللجنة الإقليمية لمكافحة انتشار العدوى: "لقد تلقينا بيانات تفيد بأن ثلاثة أفراد من نفس العائلة أصيبوا بسلالة أوميكرون. والثلاثة لم يكونوا في الخارج مؤخرا، ولا نعرف بالضبط كيف أصيبوا بالفيروس. جميعهم في المستشفى وأعراض المرض لديهم خفيفة".

بشكل إجمالي، تم تسجيل حوالي 90 حالة إصابة بسلالة أوميكرون في اليابان حتى الآن. وجميع المصابين هم من الوافدين من الخارج، واكتشف المرض لديهم بعد اجتياز الاختبار في المطارات.

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