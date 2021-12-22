السعودية تتحدى المواثيق الدولية في عدوانها على اليمن

العالم - مع الحدث

واعتبر ابراهيم في حديث لبرنامج مع الحدث على شاشة قناة العالم الاخبارية، قصف مطار صنعاء من قبل تحالف العدوان السعودي بأنه تحدي للامم المتحدة وللقرارات الاممية والدولية التي اعتبرت ان هذا المطار هو ممر اساسي للخدمات الانسانية للشعب اليمني.

ووصف الباحث السياسي، حجة العدوان السعودي في قصفه لمطار صنعاء بانه منطلق للطائرات المسيرة، بالحجة الواهية، موضحًا أن بحسب عشرات المراقبين الدولين والصليب الاحمر والجمعيات الانسانية الموجودة في هذا المطار لم يلحظ في هذا المطار اي تحرك عسكري أو اهداف عسكرية.

وأكد ابراهيم، ان قصف مطار صنعاء هو انتقام من الشعب اليمني، وغطرسةً من النظام السعودي، بعد قصفه ممر ومنفذ الخدمات الانسانية لهذا الشعب الذي يعاني من المجاعة والحصار منذ سبع سنوات من العدوان الغاشم عليه.

أكد الاعلامی الیمني احمد المؤيد ان العدوان السعودي كان يهدف الى زيادة التضيق وشدة الحصار على الشعب اليمني بقصفة لمطار صنعاء.

وقال المؤيد، إن مطار صنعاء كانت تستخدمه المنظمات الدولية كمنفذ لتقديم المساعدات الانسانية للشعب اليمني.

واوضح الاعلامي اليمني، ان قصف تحالف العدوان السعودي لمطار صنعاء يعكس الازمة الداخلية التي يعاني منها النظام السعودي وفشل مشروعه السياسي والعسكري في اليمن، موكدًا ان السعودية بعد سبع سنوات من عدوانها على الشعب اليمني لم تستطع ان تحقق اي نصرًا سياسيًا ولا عسكريًا، الا تكبد الخسارات المالية المهولة.

وكشف المؤيد، ان قصف مطار صنعاء كان بإشراف أميركي وبريطاني، لأن الطائرات التي استخدمها تحالف العدوان السعودي في هذا القصف هي من صنع اميركي وبريطاني ولا يتم استخدامها تكنولوجيًا الا بإدارة صناعها.

بدوره قال نائيب وزير الإعلام اليمني فهمي اليوسفي،إن قصف مطار صنعاء المدني بعد تعطيله لمدة سبع سنوات من قبل تحالف العدوان السعودي هو استكمال لعملية التدمير التي تمارسها السعودية ضد منشآت اليمن، ومن اجل اغلاق كافة المنافذ المؤدية لايصال الخدمات الانسانية للشعب اليمني.

وأضاف أن البيان الذي اصدره تحالف العدوان السعودي حول قصفه لمطار صنعاء، هو من اجل تبرير هذا الفعل الشنيع لسماسرة اميركا في اليمن والاحتيال على القوانيين والمواثيق الدولية التي تحرم وتجرم استهداف المطارات.

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https://www.alalam.ir/news/5959588