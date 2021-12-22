وصول وفد الإطار التنسيقي إلى أربيل + صور

العالم - العراق

ومن المقرر ان يجتمع الوفد مع رئيسي الحزبين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني لبحث آخر التطورات السياسية في البلاد ومناقشة نتائج الانتخابات وتشكيل الحكومة العراقية المقبلة.

وكان في استقبال الوفد لحظة وصوله الى مطار أربيل، اليوم الأربعاء (22 كانون الأول 2021) عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني هوشيار زيباري الى جانب عدد من الشخصيات السياسية الكوردية.

وكان القيادي في دولة القانون كاطع الركابي قد أفاد لشبكة رووداو الإعلامية مساء الاثنين 20 كانون الأول 2021، بأن وفدا من الإطار التنسيقي برئاسة نوري المالكي سيزور أربيل اليوم الاربعاء، وسيجتمع مع قادة الحزبين الديمقراطي الكوردستاني، والاتحاد الوطني الكوردستاني.

وأشار الى أن هدف الزيارة هو "مناقشة آخر التطورات السياسية وموضوع الانتخابات وتشكيل الحكومة الجديدة في العراق".

والأسبوع الماضي زار وفد ممثل للحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة عضو المكتب السياسي للحزب هوشيار زيباري العاصمة بغداد، واجتمع مع قادة الكتل والاطراف السياسية هناك، ومنها قادة الاطار التنسيقي.

يشار الى أن الاطار التنسيقي هو تجمع يضم الاطراف والكتل الشيعية عدا التيار الصدري، والتي رفضت نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة التي اجريت في 10 تشرين الاول المنصرم، وتطالب بإلغاء نتائج العملية الانتخابية، إذ قدمت شكوى لدى المحكمة الاتحادية تطعن بنزاهة الانتخابات.