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بروتوكول تعاون بین الاتحادين الإيراني والعراقي للمصارعة

بروتوكول تعاون بین الاتحادين الإيراني والعراقي للمصارعة
الأربعاء ٢٢ ديسمبر ٢٠٢١ - ١٢:٣٣ بتوقيت غرينتش

اعلن الاتحاد العراقي للمصارعة، توقيع بروتوكول تعاون مع نظيره الإيراني.

العالم - العراق

قال رئيس الاتحاد العراقي المركزي للمصارعة شعلان عبد الكاظم ان "الاتحاد وقع بروتوكول تعاون مشترك مع الاتحاد الإيراني للمصارعة".

واشار إلى أن "البروتوكول يهدف الى تعميق التعاون ما بين البلدين"، مبينا ان "هذا البروتوكول يتضمن اقامة المعسكرات التدريبية الطويلة الأمد للمنتخبات الوطنية وفي مختلف الفئات العمرية التي نهدف من خلالها إلى تطوير رياضة المصارعة العراقية وصولا بها إلى أعلى المستويات".

وتابع ان "العام القادم سيكون حافلا بالمشاركات الخارجية وعلى كافة الصعد والتي نأمل من خلالها تحقيق النتائج الإيجابية التي تليق بسمعة المصارعة العراقية في الخارج".

وكانت اللجنة الاولمبية العراقية، سبق وان اعلنت توقيع تعاون مشترك مع نظيرتها الايرانية.

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بروتوكول تعاون بین الاتحادين الإيراني والعراقي للمصارعة

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