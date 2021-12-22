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البرلمان الأوروبي يطالب بمحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان بالبحرين

البرلمان الأوروبي يطالب بمحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان بالبحرين
الأربعاء ٢٢ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٣:١٨ بتوقيت غرينتش

تساءل أعضاء في البرلمان الأوروبي عما إذا كانت الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية قد حثت النظام البحريني على التقيد الكامل بالتزاماته الدولية، مثل تلك التي تم التعهد بها في إطار اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من العقوبات وضروب المعاملة القاسية غير الإنسانية والمهينة.

العالم- البحرين

جاء ذلك في رسالة مشتركة من 12 عضوًا إلى المبعوث السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية “جوزيف بوريل”، عبروا فيها عن قلقهم الشديد إزاء القمع الممنهج الذي يمارسه النظام في البحرين ضد معارضيه، كما تضمنت الرسالة أسئلة عدة حول الإجراءات التي اتخذتها هيئة العمل الخارجي الأوروبي بشأن الانتهاكات التي تجري في البحرين.

وأشارت الرسالة إلى الظروف السيئة لقادة المعارضة في البحرين ومنهم الأستاذ حسن مشيمع، وعبد الجليل السنكيس، اللذين يعانيان بسبب الإهمال الطبي في السجن ويتعرضان للتعذيب وسوء المعاملة بالرغم من تقدمهما في السن وإصابتهما بأمراض مزمنة، كما طالب أعضاء البرلمان الأوروبي بفرض عقوبات على المسؤولين عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، خاصة العاملين منهم في وزارة الداخلية البحرينية.

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البرلمان الأوروبي يطالب بمحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان بالبحرين

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