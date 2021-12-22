الأربعاء ٢٢ ديسمبر ٢٠٢١
٠٢:١٤ GMT
فارسی
البث المباشر

واشنطن 'تتأسف' على تأجيل الانتخابات في ليبيا !

واشنطن 'تتأسف' على تأجيل الانتخابات في ليبيا !
الأربعاء ٢٢ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠١:٤٦ بتوقيت غرينتش

عبر السفير الأمريكي بليبيا عن خيبة أمله إزاء "تأجيل" الانتخابات التي كانت مقررة الجمعة وقال "يجب أن يكتسي العمل باتجاه الانتخابات أولوية بما يتماشى مع رغبات عموم الليبيين القوية".

العالم- ليبيا

وأضاف السفير ريتشارد نورلاند، في بيان على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء، أنه يجب على القادة الليبيين "التعجيل بمعالجة جميع العقبات القانونية والسياسية أمام إجراء الانتخابات، بما في ذلك وضع اللمسات الأخيرة على قوائم المرشحين للانتخابات الرئاسية".

واقترحت المفوضية الليبية العليا للانتخابات في وقت سابق من اليوم تأجيل الانتخابات المقررة يوم 24 ديسمبر إلى 24 يناير 2022.

وقال بيان صادر عن المفوضية الليبية العليا للانتخابات: "المفوضية تقترح بعد التنسيق مع مجلس النواب أن يؤجل يوم الاقتراع (للجولة الأولى) إلى 24 يناير 2022.

ويأتي ذلك، بعد إعلان رئيس اللجنة المشكلة من البرلمان الليبي لمتابعة الانتخابات الهادي الصغير استحالة تنظيم الاستحقاق في موعده.

تصنيف :

روابط ذات صلة

مفوضية ليبيا للانتخابات تقرر حل اللجان الانتخابية وتنهي أعمالها

تأجيل الانتخابات الرئاسية في ليبيا إلى 24 يناير المقبل

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد..السوريون يحيون الذكرى الخامسة لتحرير مدينة حلب من الارهاب

منظمة التحرير الفلسطينية تستنكر مواقف نائب عربي في كنيست الاحتلال

الكاظمي يصدر توجيهات بشأن التظاهرات في العراق

تركيا.. حكم بالسجن بحق أحد أكبر قيادات "داعش"

واشنطن 'تتأسف' على تأجيل الانتخابات في ليبيا !

لافروف: على واشنطن سحب قواتها من سوريا