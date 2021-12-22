منظمة التحرير الفلسطينية تستنكر مواقف نائب عربي في كنيست الاحتلال

العالم-فلسطين

وادانت اللجنة موقف عباس من "القوانين العنصرية الإرهابية التي طرحت لاقرارها في الكنيست والتي لا تعبر عن رأي الشعب الفلسطيني أينما كان سواء من ما يتعلق منها " بقانون القومية العنصري ويهودية الدولة والتي تتناقض تماماً مع حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وتنتقص من حقوقهم في الداخل وتشكل تهديداً مباشراً لهم وتكرس سياسة العنصرية الصهيونية في التعامل معهم ومع حقوقهم في وطنهم.

وأكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، كما أن مساندة منصور عباس للقوانين التي تمس الأسرى وتشرع توسع الاحتلال وجيشه وشرطته في قمعهم والنيل منهم ، تعبر عن المستوى الذي وصل اليه منصور عباس في التماهي والانخراط في سياسة بينت وشاكيد اليمينية العنصرية المتطرفة ضد الشعب الفلسطيني تحت عباءة "الاسلاموية" التي يحاول التستر تحتها، متنكراً لتاريخ الشعب الفلسطيني ونضاله وتضحياته وتحوله الى بوق للمتطرفين العنصريين الصهاينة والمستوطنين، ونحن على ثقة أن المذكور لا يمثل الا نفسه وأبناء شعبنا براء منه.

وأكد زعيم حزب "القائمة العربية الموحدة" في كنيست الإحتلال منصور عباس ،امس الثلاثاء، تبنيه "قانون القومية" قائلا، إن "إسرائيل دولة يهودية وستبقى كذلك".

ولم يسبق لنائب عربي في الكنيست أن أدلى بمثل هذا التصريح، إذ يرفض الفلسطينيون مطلب الاحتلال الاعتراف بها كـ”دولة يهودية”، تمسكا بحقوق العرب داخل الاراضي المحتلة، بجانب حق عودة اللاجئين.

وينص "قانون القومية" على أن "إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي"، علما أن الاحتلال يرفض تعيين حدودها.